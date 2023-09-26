Вагітну українську продюсерку нахабно пограбували в Іспанії

Продюсерка розповіла, що це сталося просто посеред траси, коли вона їхала в авто.

Українська продюсерка Аля Касперська, яка нині при надії, поділилася, що в Іспанії з нею стався неприємний інцидент.

У своєму Instagram жінка розповіла, що за кордоном її нахабно пограбували. Це сталося тоді, коли вона їхала з 6-річною донькою до Валенсії. Авто, що проїжджало повз, дало сигнал, що з машиною Алі не все гаразд. Продюсерка послухала та зупинилася. Однак жінка натрапила на крадіїв, які працюють за такою схемою.

"Схема класична: ти їдеш, сусідня машина блимає та просить зупинитися, показують, що з твоєю машиною біда. Ти зупиняєшся, один тебе відволікає, другий забирає сумку. Ці г*внюки, виявилося, там регулярно працюють", - обурилася продюсерка.

Аля Касперська / Фото: instagram.com/alyakasperskaya

Касперська зрозуміла, що її обікрали, лише тоді, коли 6-річна донька про це сказала. Крадії витягли з авто рюкзак, де лежали всі гроші та документи продюсерки.

"У рюкзаку, який забрали, були абсолютно всі документи та всі гроші. Банківські картки також були там. Тільки-но я сіла в машину, моя 6-річна Матільда сказала: "Мамо, вони забрали твою сумку", - зізналась продюсерка.

Касперська намагалася наздогнати зловмисників та повернути крадене. Утім Аля не стала ризикувати безпекою 6-рінчої доньки. Вона повернулася на місце злочину, де знайшла деякі свої документи. Прдюсерка розуміла, що в неї навіть немає коштів, щоб доїхати. Алі пощастило, бо повз проїжджав далекобійник з України, який зупинився та допоміг їй.

Аля Касперська / Фото: instagram.com/alyakasperskaya

"Бачу, здалеку вздовж траси йде до мене чоловік. Виявилося, це далекобійник, на ім'я Сашко, сам він із Білої Церкви, що під Києвом. Побачив свої номери і зупинився дізнатися, чи все гаразд. Ми спробували знайти ще якісь документи чи речі разом, але марно. А далі у нас відбувся дуже важливий діалог. Сашко витяг 50 євро і сказав: "Візьміть гроші. Я більше не маю, але до Валенсії вам вистачить. Подякувала Сашку і сказала: "Дайте ваш номер карти, я обов'язково поверну!". А Саша відповів: "Не треба! По-перше, хтось має вам зараз повернути віру в людей. А по-друге, мені колись допомогли, а я тепер допомагаю вам. Може одного разу ви допоможете комусь іншому". Нема чого й казати, тільки завдяки цьому я й доїхала...", - поділилася продюсерка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва стала жертвою шахраїв. Виконавицю намагалися обдурити у Відні організатори нібито благодійних концертів.

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