Беременную украинскую продюсершу нагло ограбили в Испании

Продюсер рассказала, что это произошло просто посреди трассы, когда она ехала в авто.

Украинская продюсерша Аля Касперская, которая сейчас в положении, поделилась, что в Испании с ней случился неприятный инцидент.

В своем Instagram женщина рассказала, что за границей ее нагло ограбили. Это произошло тогда, когда она ехала с 6-летней дочерью в Валенсию. Проезжавший мимо автомобиль дал сигнал, что с машиной Али не все в порядке. Продюсер послушалась и остановилась. Однако женщина наткнулась на воров, которые работают по такой схеме.

"Схема классическая: ты едешь, соседняя машина мигает и просит остановиться, показывают, что с твоей машиной беда. Ты останавливаешься, один тебя отвлекает, другой забирает сумку. Эти г*внюки, оказалось, там регулярно работают", — возмутилась продюсер.

Аля Касперская / Фото: instagram.com/alyakasperskaya

Касперская поняла, что ее обокрали только тогда, когда 6-летняя дочь об этом сказала. Воры вытащили из авто рюкзак, где лежали все деньги и документы продюсерши.

"В забранном рюкзаке были абсолютно все документы и все деньги. Банковские карточки тоже были там. Как только я села в машину, моя 6-летняя Матильда сказала: "Мама, они забрали твою сумку", — призналась продюсерша.

Касперская пыталась догнать злоумышленников и вернуть краденое. Впрочем, Аля не стала рисковать безопасностью 6-летней дочери. Она вернулась на место преступления, где обнаружила некоторые свои документы. Прдюсер понимала, что у нее даже нет средств, чтобы доехать. Але повезло, потому что мимо проезжал дальнобойщик из Украины, который остановился и помог ей.

Аля Касперская / Фото: instagram.com/alyakasperskaya

"Вижу, издалека вдоль трассы идет ко мне мужчина. Оказалось, это дальнобойщик, по имени Саша, сам он из Белой Церкви, что под Киевом. Увидел свои номера и остановился узнать, все ли хорошо. Мы попытались найти еще какие-то документы или вещи вместе, но тщетно. А дальше у нас состоялся очень важный диалог. Саша вытащил 50 евро и сказал: "Возьмите деньги. У меня больше нет, но до Валенсии вам хватит. Поблагодарила Саше и сказала: "Дайте ваш номер карты, я обязательно верну!". А Саша ответил: "Не надо! Во-первых, кто-то должен вам сейчас вернуть веру в людей. А во-вторых, мне когда-то помогли, а я теперь помогаю вам. Может, однажды вы поможете кому-то другому". Нечего и говорить, только благодаря этому я и доехала...", — поделилась продюсер.

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева стала жертвой мошенников. Исполнительницу пытались обмануть в Вене организаторы якобы благотворительных концертов.

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