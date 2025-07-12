Яку зарплату отримують вчителі в Україні 2025 року

Мінімальна педагогічна ставка в Україні становить 7 270 гривень / © pixabay.com

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Зарплата вчителів в Україні залежить від низки чинників.

Мінімальна педагогічна ставка перебуває на рівні 7 270 гривень. Це дохід працівника без стажу, з мінімальною надбавкою за престижність 5% і без доплат за додаткову роботу, як-от перевірку учнівських робіт або завідування кабінетами.

Такий показник був актуальний станом на лютий 2025 року. Оскільки розмір зарплати не досягає мінімально встановленого рівня, роботодавець зобов’язаний збільшити суму до 8 тисяч гривень. Тож місячний дохід такого вчителя має становити 8 тисяч гривень.

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Оклад вчителя визначається за тарифною сіткою, яка залежить від категорії педагога — від 10 до 14 тарифного розряду. До базової ставки додаються надбавки за вислугу років (10–30%), престижність праці (5–30%) та нові доплати: від січня 2025 року — 1 000 грн за роботу в несприятливих умовах, від вересня вона зросте до 2 000 грн.

Також педагоги можуть розраховувати на премії, винагороди за сумлінну працю, пільги при оплаті комунальних послуг, а після виходу на пенсію — на підтримку за вислугу років.

Попри позитивну динаміку, питання підвищення зарплат залишається актуальним. Уряд визнає потребу в додаткових бюджетних видатках для покращення матеріального становища вчителів, що також відображено у відповідях на петиції громадян.

Раніше ми повідомляли, як змінилися зарплати освітян за три роки.

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