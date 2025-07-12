Какую зарплату получают учителя в Украине в 2025 году

Минимальная педагогическая ставка в Украине составляет 7 270 гривен / © pixabay.com

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Зарплата учителей в Украине зависит от ряда факторов.

Минимальная педагогическая ставка находится на уровне 7270 гривен. Это доход работника без стажа, с минимальной надбавкой за престижность 5% и без доплат за дополнительную работу, например, проверку ученических работ или заведование кабинетами.

Такой показатель был актуален по состоянию на февраль 2025 года. Поскольку размер зарплаты не достигает минимально установленного уровня, работодатель обязан увеличить сумму до 8 тысяч гривен. Так что месячный доход такого учителя должен составлять 8 тысяч гривен.

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Оклад учителя определяется тарифной сеткой, которая зависит от категории педагога — от 10 до 14 тарифного разряда. К базовой ставке добавляются надбавки за выслугу лет (10–30%), престижность труда (5–30%) и новые доплаты: с января 2025 года — 1000 грн за работу в неблагоприятных условиях, с сентября она вырастет до 2000 грн.

Также педагоги могут рассчитывать на премии, вознаграждения за добросовестный труд, льготы при оплате коммунальных услуг, а после ухода на пенсию — на поддержку за выслугу лет.

Несмотря на положительную динамику, вопрос повышения зарплат остается актуальным. Правительство признает потребность в дополнительных бюджетных расходах для улучшения материального положения учителей, что также отражено в ответах на петиции граждан.

Ранее мы сообщали, как изменились зарплаты педагогов за три года.

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