До пенсії доплачують за особливі заслуги

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Пенсійний фонд України щомісяця додає окремим громадянам до основної пенсії спеціальну суму, яка може сягати 8 000 гривень. Йдеться про надбавку за особливі заслуги перед державою, яку призначають далеко не всім, а лише тим, хто має підтверджений статус або офіційні нагороди.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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Серед одержувачів — захисники та захисниці, яким починаючи від 2014 року присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» або яких нагороджено орденами Богдана Хмельницького, «За мужність» чи княгині Ольги всіх трьох ступенів.

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Окремо право на виплату передбачене для нагороджених відзнакою президента України «Хрест бойових заслуг».

Отже, для зазначених орденів важливо мати повний комплект — I, II та III ступені. Нагородження лише одним ступенем не дає права саме на цю щомісячну допомогу.

Скільки виплачують 2026 року

Розмір допомоги прив’язаний до мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року. 2026 року для розрахунку застосовують 8 647 гривень.

Відповідні розміри та принцип розрахунку наведені в довіднику Пенсійного фонду для ветеранів.

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Як оформити надбавку за особливі заслуги

Для призначення доплати потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду або подати заяву через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ. До заяви додають документ, що підтверджує статус: посвідчення, довідку про реабілітацію, орденську книжку або рішення про нагородження.

Розгляд заяви зазвичай займає до 10 робочих днів, після чого надбавку нараховують разом із основною пенсією — тією ж датою і на той самий рахунок. Якщо право на доплату виникло давно, але її не призначили, варто подати заяву: надбавку можуть виплатити від моменту виникнення права, а не лише від дати звернення.

Нагадаємо, в Україні деяким громадянам передбачена пенсія за особливі заслуги, яку встановлюють за визначні геройські вчинки чи суттєві трудові досягнення. З 1 березня 2026 року для борців за незалежність України у ХХ столітті, які відповідають критеріям закону, її розмір становить 5 667,51 гривні на місяць.

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