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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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В Україні різко змінилися ціни на популярну ягоду

Лохина здешевшала на ринку, але ціни цього року перевищують вартість ягоди минулого року.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Лохина здешевшала

Лохина здешевшала / © Pixabay

Ситуація на ринку продуктів в Україні змінюється. За останній тиждень вартість деяких позицій знизилася, зокрема, здешевшала лохина.

Про це повідомляє EastFruit.

«Пропозиція цієї ягоди з місцевих господарств продовжує зростати, а відпускні ціни відповідно й надалі знижуються», — йдеться у повідомленні.

У той же час попит на ці ягоди утримується на досить високому рівні, оскільки валовий збір даної ягоди в поточному сезоні помітно знизився, причиною цього стали несприятливі погодні умови в період вегетації. З тієї ж причини на внутрішній ринок надійшли суттєві обсяги лохини середньої та низької якості, що вимагають реалізації в найкоротші терміни.

Незважаючи на низький ціновий тренд у сегменті лохини, наразі ця ягода коштує в Україні все ж таки в середньому на 23% дорожче, ніж в аналогічний торішній період.

Як зазанчають аналітики, на це вплинули аномальні погодні умови в період дозрівання лохини.

Нагадаємо, вартість харчів в Україні стрімко наближається до рівня країн Євросоюзу. У багатьох категоріях українські ціни вже перевищують показники Румунії, Словаччини чи Туреччини.

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