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В Украине резко изменились цены на популярную ягоду
Голубика подешевела на рынке, но цены в этом году превышают стоимость ягоды в прошлом году.
Ситуация на рынке продуктов Украины меняется. За последнюю неделю стоимость некоторых позиций снизилась, в частности, подешевела голубика.
Об этом сообщает EastFruit.
«Предложение этой ягоды из местных хозяйств продолжает расти, а отпускные цены соответственно и дальше снижаются», — говорится в сообщении.
Вместе с тем спрос на эти ягоды удерживается на достаточно высоком уровне, поскольку валовой сбор данной ягоды в текущем сезоне заметно снизился, причиной этого стали неблагоприятные погодные условия в период вегетации. По той же причине на внутренний рынок поступили существенные объемы голубики среднего и низкого качества, требующие реализации в кратчайшие сроки.
Несмотря на низкий ценовой тренд в сегменте голубики, эта ягода стоит в Украине все же в среднем на 23% дороже, чем в аналогичный прошлогодний период.
Как отмечают аналитики, на это повлияли аномальные погодные условия в период созревания голубики.
Напомним, стоимость продовольствия в Украине стремительно приближается к уровню стран Евросоюза. Во многих категориях украинские цены уже превышают показатели Румынии, Словакии или Турции.