В Украине резко изменились цены на популярную ягоду

Голубика подешевела / © Pixabay

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Ситуация на рынке продуктов Украины меняется. За последнюю неделю стоимость некоторых позиций снизилась, в частности, подешевела голубика.

Об этом сообщает EastFruit.

«Предложение этой ягоды из местных хозяйств продолжает расти, а отпускные цены соответственно и дальше снижаются», — говорится в сообщении.

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Вместе с тем спрос на эти ягоды удерживается на достаточно высоком уровне, поскольку валовой сбор данной ягоды в текущем сезоне заметно снизился, причиной этого стали неблагоприятные погодные условия в период вегетации. По той же причине на внутренний рынок поступили существенные объемы голубики среднего и низкого качества, требующие реализации в кратчайшие сроки.

Несмотря на низкий ценовой тренд в сегменте голубики, эта ягода стоит в Украине все же в среднем на 23% дороже, чем в аналогичный прошлогодний период.

Как отмечают аналитики, на это повлияли аномальные погодные условия в период созревания голубики.

Напомним, стоимость продовольствия в Украине стремительно приближается к уровню стран Евросоюза. Во многих категориях украинские цены уже превышают показатели Румынии, Словакии или Турции.

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