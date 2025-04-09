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Поради автомобілістам
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Весняні пастки: три помилки, які можуть зламати ваше авто
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До України суне похолодання: які поради дали автомобілістам
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Проїзд на червоне світло без штрафу: що потрібно знати водіям
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Як власноруч замінити колесо в автомобілі та не вскочити в халепу: ефективні поради водіям
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Як правильно обрати зимовий омивач: корисні поради водіям
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Як власноруч перешити кермо свого автомобіля: найкращі поради
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Як правильно зберігати шини: найкращі поради автомобілістам
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19 порад автолюбителю, які ніколи не будуть зайвими
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Як зняти тонування зі скла автомобіля в домашніх умовах