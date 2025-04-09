Чи можна використовувати прострочене моторне масло: відповідь експерта

Використання простроченого моторного масла / © Pexels

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Багато водіїв роблять запаси автомобільних рідин, у тому числі моторного масла. Але що робити, коли знайдена в гаражі каністра виявилася з простроченим терміном придатності?

Про це повідомило видання AMPERCAR.com.

Чому масло «псується»?

Навіть у закритій упаковці з часом відбуваються незворотні зміни:

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випаровуються легкі фракції — змінюється в’язкість;

розкладаються присадки — зменшується змащувальна здатність;

можливе окислення — особливо якщо каністру вже відкривали.

Ці процеси призводять до того, що масло втрачає свої основні властивості, а його використання може зашкодити двигуну.

Скільки років масло залишається придатним?

Більшість виробників вказують термін придатності 3–5 років (точні дані дивіться на упаковці). Однак навіть після закінчення цього періоду масло не стає одразу непридатним. Проте саме під час гарантійного терміну придатності масло повністю безпечним для двигуна.

Як зрозуміти, що масло ще можна використовувати?

Зовнішній огляд — не повинно бути осаду, розшарування або помутніння. Консистенція — якщо масло занадто густе або, навпаки, дуже рідке, його краще не використовувати. Запах — різкий хімічний або «горілий» аромат свідчить про псування.

Чи безпечно користуватися простроченим маслом?

Збереження експлуатаційних властивостей моторної оливи протягом строку придатності значною мірою залежить від умов зберігання. Щоб продукт не втратив своїх якостей, дотримуйтесь кількох правил:

Зберігати оливу в щільно закритій тарі.

Уникати різких перепадів температури.

Захищати від прямого сонячного світла та сильної тряски.

Якщо цих умов не дотримуватися, масло може псуватися і навіть пошкодити двигун.

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