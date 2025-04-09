Можно использовать просроченное моторное масло: ответ эксперта

Использование просроченного моторного масла / © Pexels

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Многие водители производят запасы автомобильных жидкостей, в том числе моторного масла. Но что делать, когда найденная в гараже канистра оказалась с просроченным сроком годности?

Об этом сообщило издание AMPERCAR.com.

Почему масло «портится»?

Даже в закрытой упаковке со временем происходят необратимые изменения:

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испаряются легкие фракции — меняется вязкость;

разлагающиеся присадки — уменьшается смазочная способность;

возможно окисление — особенно если канистру уже открывали.

Эти процессы приводят к тому, что масло теряет свои основные свойства, а его использование может повредить двигателю.

Сколько лет масло остается пригодным?

Большинство изготовителей указывают срок годности 3–5 лет (точные данные смотрите на упаковке). Однако даже по истечении этого периода масло не становится сразу непригодным. Однако именно во время гарантийного срока годности масло полностью безопасно для двигателя.

Как понять, что масло можно использовать?

Внешний осмотр — не должно быть осадка, расслоения или помутнения. Консистенция — если масло слишком густое или, наоборот, очень жидкое, его лучше не использовать. Запах — резкий химический или «горевший» аромат свидетельствует о порче.

Безопасно ли пользоваться просроченным маслом?

Сохранение эксплуатационных свойств моторного масла в течение срока годности в значительной степени зависит от условий хранения. Чтобы продукт не потерял свои качества, соблюдайте несколько правил:

Хранить растительное масло в плотно закрытой таре.

Избегайте резких перепадов температуры.

Защищать от прямого солнечного света и сильной тряски.

Если эти условия не соблюдаться, масло может портиться и даже повредить двигатель.

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