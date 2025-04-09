Аптечка в авто: кого можуть оштрафувати, а хто отримає лише попередження

Водіїв можуть оштрафувати за відсутність аптечки в авто, але не всіх: хто під загрозою покарання / © blamper.ru

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В Україні кожен водій зобов’язаний мати в авто аптечку, вогнегасник і знак аварійної зупинки, проте штраф за їхню відсутність загрожує не всім.

Про це пише «Автотема» із посиланням на юристів.

Відповідно до чинного законодавства, якщо в приватному авто немає аптечки, то водієві загрожує лише попередження згідно зі статтею 125 КУпАП.

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Проте деякі інспектори трактують це як «технічну несправність» і виносять постанову про штраф у розмірі 340 грн за частиною 1 статті 121 КУпАП.

Такі рішення можна успішно оскаржити в суді, оскільки відсутність аптечки не впливає на технічний стан автомобіля.

Водночас для водіїв, які займаються пасажирськими перевезеннями, відсутність аптечки є значно серйознішим порушенням.

У такому випадку штраф становить 680 гривень, а при повторному порушенні протягом року водієві загрожує позбавлення прав на 3–6 місяців або адмінарешт від 5 до 10 діб.

Нагадаємо, у разі, коли свідки ДТП не надають допомоги постраждалим, а натомість беруться знімати відео або робити фото учасників аварії, їм загрожує значний штраф або навіть позбавлення волі.