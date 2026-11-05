Астрологічний прогноз на 5 листопада

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: сьогодні — день, коли будь-які починання замість успіху принесуть невдачі, тому варто присвятити його відпочинку.

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Символ дня: вир.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: синій, електрик, берлінська лазур.

Щасливі камені дня: жовтий нефрит, жадеїт.

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За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна

Хвороби дня: існує велика ймовірність загострення хронічних захворювань; у такому випадку слід згадати про рекомендації лікаря, які вже були надані.

Харчування протягом дня: до раціону на день слід включити якомога більше овочів, фруктів та зелені.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки — вона може негативно позначитися на психоемоційному стані.

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Магія та містика дня: можна виготовляти захисні обереги та любовні талісмани.

Денні сни: сни цієї ночі розплющують людині очі на її внутрішні проблеми.

Табу дня: не можна бути неуважними — це може зіграти з людиною злий жарт.

Цитата дня: «Я боюся кохання, як бояться болю. Бо зворотний бік кохання — це завжди біль» (Катрін Дене).

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