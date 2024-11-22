Кілька пряного посолу: простий реценпт

Кілька пряного посолу, приготована в домашніх умовах, набагато смачніша і дешевша за магазинну кільку.
Рибка буде готова вже за день. Подайте її до картоплі з ароматною олією та цибулею.
Інгредієнти
- кілька свіжа
- 500 г
- вода
- 0,5 л
- сіль
- 1 ст. л.
- перець запашний
- 3 шт.
- коріандр у зернах
- 0,25 ч. л
- лавровий лист
- 1 шт.
- гвоздика
- 2 шт.
- суміш перців
- 0,5 ч. л.
- Кільку промийте під проточною водою.
- У сотейник влийте воду і додайте сіль, цукор, запашний перець, коріандр, лавровий лист, гвоздику, суміш перців.
- Доведіть до кипіння і за 2 хвилини зніміть з вогню. Остудіть до кімнатної температури.
- Залийте рибу розсолом та відправте в холодильник на 24 години.
Поради:
- Спеції використовуйте на свій смак.
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