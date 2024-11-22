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Кілька пряного посолу: простий реценпт

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
128 ккал
Дата публікації
Перегляди
138
Час на прочитання
1 хв
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Кілька пряного посолу: простий реценпт

Кілька пряного посолу / Фото: Credits

Кілька пряного посолу, приготована в домашніх умовах, набагато смачніша і дешевша за магазинну кільку.

Рибка буде готова вже за день. Подайте її до картоплі з ароматною олією та цибулею.

Інгредієнти

кілька свіжа
500 г
вода
0,5 л
сіль
1 ст. л.
перець запашний
3 шт.
коріандр у зернах
0,25 ч. л
лавровий лист
1 шт.
гвоздика
2 шт.
суміш перців
0,5 ч. л.
  1. Кільку промийте під проточною водою.
  2. У сотейник влийте воду і додайте сіль, цукор, запашний перець, коріандр, лавровий лист, гвоздику, суміш перців.
  3. Доведіть до кипіння і за 2 хвилини зніміть з вогню. Остудіть до кімнатної температури.
  4. Залийте рибу розсолом та відправте в холодильник на 24 години.

Поради:

  • Спеції використовуйте на свій смак.

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