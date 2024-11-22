Кілька пряного посолу: простий реценпт

Кілька пряного посолу, приготована в домашніх умовах, набагато смачніша і дешевша за магазинну кільку.

Рибка буде готова вже за день. Подайте її до картоплі з ароматною олією та цибулею.

Інгредієнти кілька свіжа 500 г вода 0,5 л сіль 1 ст. л. перець запашний 3 шт. коріандр у зернах 0,25 ч. л лавровий лист 1 шт. гвоздика 2 шт. суміш перців 0,5 ч. л.

Кільку промийте під проточною водою. У сотейник влийте воду і додайте сіль, цукор, запашний перець, коріандр, лавровий лист, гвоздику, суміш перців. Доведіть до кипіння і за 2 хвилини зніміть з вогню. Остудіть до кімнатної температури. Залийте рибу розсолом та відправте в холодильник на 24 години.

Поради:

Спеції використовуйте на свій смак.

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