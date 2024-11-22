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Килька пряного посола: простой реценпт

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
128 ккал
Дата публикации
Просмотры
186
Время на прочтение
1 мин
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Килька пряного посола: простой реценпт

Килька пряного посола / Фото: Credits

Килька пряного посола, приготовленная в домашних условиях намного вкуснее и дешевле магазинной кильки.

Рыбка будет готова уже через день. Подайте ее к картофелю с ароматным маслом и репчатым луком.

Ингредиенты

килька свежая
500 г
вода
0,5 л
соль
1 ст. л.
перец душистый
3 шт.
кориандр в зернах
0,25 ч. л
лавровый лист
1 шт.
гвоздика
2 шт.
смесь перцев
0,5 ч. л.
  1. Кильку промойте под проточной водой.
  2. В сотейник влейте воду и добавьте соль, сахар, перец душистый, кориандр, лавровый лист, гвоздику, смесь перцев.
  3. Доведите до кипения и через 2 минуты снимите с огня. Остудите до комнатной температуры.
  4. Залейте рыбу рассолом и отправьте в холодильник на 24 часа.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

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