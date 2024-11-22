Килька пряного посола: простой реценпт

Рыбка будет готова уже через день. Подайте ее к картофелю с ароматным маслом и репчатым луком.

Ингредиенты килька свежая 500 г вода 0,5 л соль 1 ст. л. перец душистый 3 шт. кориандр в зернах 0,25 ч. л лавровый лист 1 шт. гвоздика 2 шт. смесь перцев 0,5 ч. л.

Кильку промойте под проточной водой. В сотейник влейте воду и добавьте соль, сахар, перец душистый, кориандр, лавровый лист, гвоздику, смесь перцев. Доведите до кипения и через 2 минуты снимите с огня. Остудите до комнатной температуры. Залейте рыбу рассолом и отправьте в холодильник на 24 часа.

Советы:

Специи используйте по своему вкусу.

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