Килька пряного посола: простой реценпт

Килька пряного посола, приготовленная в домашних условиях намного вкуснее и дешевле магазинной кильки.
Рыбка будет готова уже через день. Подайте ее к картофелю с ароматным маслом и репчатым луком.
Ингредиенты
- килька свежая
- 500 г
- вода
- 0,5 л
- соль
- 1 ст. л.
- перец душистый
- 3 шт.
- кориандр в зернах
- 0,25 ч. л
- лавровый лист
- 1 шт.
- гвоздика
- 2 шт.
- смесь перцев
- 0,5 ч. л.
- Кильку промойте под проточной водой.
- В сотейник влейте воду и добавьте соль, сахар, перец душистый, кориандр, лавровый лист, гвоздику, смесь перцев.
- Доведите до кипения и через 2 минуты снимите с огня. Остудите до комнатной температуры.
- Залейте рыбу рассолом и отправьте в холодильник на 24 часа.
Советы:
- Специи используйте по своему вкусу.
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