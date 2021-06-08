Рецепт кабачкових млинців

Щоб урізноманітнити літнє меню, можна приготувати млинці з раннього овоча.
Для цього рецепта підійдуть молоді кабачки без великого насіння. Якщо ж овочі переросли, найкраще очистити їх від шкірки, яка робитиме тісто менш ніжним.
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 1 середній кабачок (250 - 300 г)
- 300 мл молока
- 250 г борошна
- 4 ст. л рафінованої олії
- пучок кропу
- 1 ч. л цукру
- 1/2 ч. л солі
- перець за смаком
Час приготування: 30 хвилин
Покроковий рецепт:
1. У мисці змішуємо яйця, цукор, сіль, перець та молоко. Додаємо просіяне борошно та замішуємо тісто.
2. Кабачок нарізаємо невеликими кубиками і перебиваємо в пюре за допомогою блендера. Додаємо до тіста й гарно перемішуємо.
3. Рафіновану олію нагріваємо на пательні, виливаємо в тісто та перемішуємо. Смажимо млинці на сухій пательні. З цієї кількості тіста у мене вийшло 11 млинців.
Відеоверсія рецепту:
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