Рецепт кабачкових млинців

Щоб урізноманітнити літнє меню, можна приготувати млинці з раннього овоча.

Для цього рецепта підійдуть молоді кабачки без великого насіння. Якщо ж овочі переросли, найкраще очистити їх від шкірки, яка робитиме тісто менш ніжним.

Інгредієнти:

2 яйця

1 середній кабачок (250 - 300 г)

300 мл молока

250 г борошна

4 ст. л рафінованої олії

пучок кропу

1 ч. л цукру

1/2 ч. л солі

перець за смаком

Час приготування: 30 хвилин

Покроковий рецепт:

1. У мисці змішуємо яйця, цукор, сіль, перець та молоко. Додаємо просіяне борошно та замішуємо тісто.

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2. Кабачок нарізаємо невеликими кубиками і перебиваємо в пюре за допомогою блендера. Додаємо до тіста й гарно перемішуємо.

3. Рафіновану олію нагріваємо на пательні, виливаємо в тісто та перемішуємо. Смажимо млинці на сухій пательні. З цієї кількості тіста у мене вийшло 11 млинців.

Відеоверсія рецепту:

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