Окупанти вели штурм на межі Донеччини та Харківщини - Генштаб

Окупанти вели штурм на межі Донеччини та Харківщини - Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині і Слов'янському напрямку.

На Харківському напрямку російські окупанти і надалі спрямовують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 15 червня.

Загарбники намагаються за будь-яку ціну недопустити українські війська до державного кордону на північ від Харкова.

На Слов’янському напрямку основні зусилля росіяни зосереджують на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Ворог безуспішно вів штурмові дії на напрямку Довгеньке – Краснопілля (на межі Харківської та Донецької областей).

Противник намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Долина. Українські воїни дали рішучу відсіч та змусили окупантів відійти.

Раніше повідомлялося, що російське командування кидає військових на штурм без прикриття техніки.

Читайте також: