Рецепт кабачковых блинов

Чтобы разнообразить летнее меню, можно приготовить блины из ранних овощей.

Для этого рецепта подойдут молодые кабачки без крупных семян. Если же овощи переросли, лучше очистить их от кожуры, которая будет делать тесто менее нежным.

Ингредиенты:

2 яйца

1 средний кабачок (250 — 300 г)

300 мл молока

250 г муки

4 ст. л рафинированного масла

пучок укропа

1 ч. л сахара

1/2 ч. л соли

перец по вкусу

Время приготовления: 30 минут

Пошаговый рецепт:

1. В миске смешиваем яйца, сахар, соль, перец и молоко. Добавляем просеянную муку и замешиваем тесто.

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2. Кабачок нарезаем небольшими кубиками и перебиваем в пюре с помощью блендера. Добавляем в тесто и хорошо перемешиваем.

3. Рафинированное растительное масло нагреваем на сковороде, выливаем в тесто и перемешиваем. Жарим блины на сухой сковороде. Из этого количества теста у меня получилось 11 блинов.

Видеоверсия рецепта:

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