Рецепт соусу з кропу

Приготуйте ароматну заправку для перших страв, до м'яса, риби або для салатів.
Такий соус зберігається в холодильнику близько трьох місяців, також можна заморозити його в морозильній камері.
Інгредієнти
- кріп
- 200 г
- часник
- 8 зубків
- цедра одного лимона
- сік одного лимона
- олія оливкова
- 100 мл
- сіль
- Кріп помийте під проточною водою, обсушіть і наріжте.
- Часник очистьте і подрібніть.
- З одного лимона натріть цедру і вичавіть сік.
- До чаші занурювального блендера викладіть кріп, часник, лимонний сік, цедру лимона, оливкову олію і сіль. Подрібніть до однорідної маси. Викладіть до чистої, сухої банки. Закрийте кришкою та покладіть до холодильника.
Поради:
- Оливкову олію можна замінити звичайною.
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