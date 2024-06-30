Рецепт соусу з кропу

Приготуйте ароматну заправку для перших страв, до м'яса, риби або для салатів.

Такий соус зберігається в холодильнику близько трьох місяців, також можна заморозити його в морозильній камері.

Інгредієнти кріп 200 г часник 8 зубків цедра одного лимона сік одного лимона олія оливкова 100 мл сіль

Кріп помийте під проточною водою, обсушіть і наріжте. Часник очистьте і подрібніть. З одного лимона натріть цедру і вичавіть сік. До чаші занурювального блендера викладіть кріп, часник, лимонний сік, цедру лимона, оливкову олію і сіль. Подрібніть до однорідної маси. Викладіть до чистої, сухої банки. Закрийте кришкою та покладіть до холодильника.

Поради:

Оливкову олію можна замінити звичайною.

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