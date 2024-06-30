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Рецепт соусу з кропу

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
190 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
131
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт соусу з кропу

Соус із кропу / Фото: Credits

Приготуйте ароматну заправку для перших страв, до м'яса, риби або для салатів.

Такий соус зберігається в холодильнику близько трьох місяців, також можна заморозити його в морозильній камері.

Інгредієнти

кріп
200 г
часник
8 зубків
цедра одного лимона
сік одного лимона
олія оливкова
100 мл
сіль
  1. Кріп помийте під проточною водою, обсушіть і наріжте.
  2. Часник очистьте і подрібніть.
  3. З одного лимона натріть цедру і вичавіть сік.
  4. До чаші занурювального блендера викладіть кріп, часник, лимонний сік, цедру лимона, оливкову олію і сіль. Подрібніть до однорідної маси. Викладіть до чистої, сухої банки. Закрийте кришкою та покладіть до холодильника.

Поради:

  • Оливкову олію можна замінити звичайною.

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