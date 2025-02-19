Apple презентувала бюджетний Iphone 16E: що в ньому нового

Нова модель iPhone 16E від Apple, яка з’явилася на ринку, спрямована на боротьбу з конкурентами, такими як Samsung та Huawei, у сегменті середніх цін.

Про це пише Reuters.

"Новий телефон, який залишає позаду умовну назву SE для бюджетної серії Apple, стане конкурентом популярним смартфонам на базі Android в той час, коли виробники побутової електроніки прагнуть додати інструменти штучного інтелекту до своїх пристроїв", – йдеться у повідомленні.

Смартфон буде коштувати 599 доларів США і стане доступною альтернативою для тих, хто хоче отримати потужний пристрій з підтримкою нових технологій, але не готовий переплачувати за дорожчі моделі. iPhone 16E буде оснащений чипом A18, який використовується в старших моделях iPhone, що дозволяє пристрою працювати з такими інноваціями, як Apple Intelligence та інтеграцією з ChatGPT.

Ці функції штучного інтелекту будуть поступово запускатися на різних ринках, що дозволить компанії адаптувати продукт під різні регіони і не перевантажувати ринок одразу всіма новими можливостями. Проте iPhone 16E матиме деякі відмінності від дорожчих моделей. Наприклад, смартфон отримає 6,1-дюймовий OLED-дисплей, що забезпечить відмінну якість зображення, та 48-мегапіксельну основну камеру, яка підійде для більшості користувачів, але без додаткових камер, які є у дорогих моделей.

Ціна новинки значно нижча за флагмани — на 200 доларів дешевша, ніж базова модель iPhone 16. Це дозволяє Apple залучити користувачів, які зазвичай вибирають Android-пристрої, адже iPhone 16E може стати хорошою альтернативою за доступною ціною. Однак навіть при нижчій вартості Apple зберігає високу якість пристрою, що підтверджується використанням чипа A18 та іншими характеристиками. Цей крок має допомогти компанії зміцнити свої позиції на ринку та конкурувати з Samsung і Huawei.

Продажі iPhone 16E почнуться 28 лютого, а попереднє замовлення буде доступне вже наступного дня. Цей смартфон обіцяє стати популярним серед користувачів, які потребують потужних функцій, але не готові переплачувати за додаткові камери чи інші надмірності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що для бета-тестерів запрацювала новітня функція Apple щодо запобігання крадіжкам: блокування активації для компонентів iPhone.

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