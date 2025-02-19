Apple представила бюджетный Iphone 16E: что в нем нового

Новая модель iPhone 16E от Apple, появившаяся на рынке, направлена на борьбу с конкурентами, такими как Samsung и Huawei, в сегменте средних цен.

Об этом пишет Reuters.

"Новый телефон, оставляющий позади условное название SE для бюджетной серии Apple, станет конкурентом популярным смартфонам на базе Android в то время, когда производители бытовой электроники стремятся добавить инструменты искусственного интеллекта к своим устройствам", – говорится в сообщении.

Смартфон будет стоить 599 долларов США и станет доступной альтернативой для тех, кто хочет получить мощное устройство с поддержкой новых технологий, но не готово переплачивать за более дорогие модели. iPhone 16E будет оснащен чипом A18, который используется в старших моделях iPhone, что позволяет устройству работать с такими инновациями, как Apple Intelligence и интеграцией с ChatGPT.

Эти функции искусственного интеллекта будут постепенно запускаться на разных рынках, что позволит компании адаптировать продукт под разные регионы и не перегружать рынок всеми новыми возможностями. Однако iPhone 16E будет иметь некоторые отличия от более дорогих моделей. Например, смартфон получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей, обеспечивающий отличное качество изображения, и 48-мегапиксельную основную камеру, которая подойдет для большинства пользователей, но без дополнительных камер у дорогих моделей.

Цена новинки значительно ниже флагманов — на 200 долларов дешевле базовой модели iPhone 16. Это позволяет Apple привлечь пользователей, обычно выбирающих Android-устройства, ведь iPhone 16E может стать хорошей альтернативой по доступной цене. Однако даже при более низкой стоимости Apple сохраняет высокое качество устройства, что подтверждается использованием чипа A18 и другими характеристиками. Этот шаг должен помочь компании укрепить свои позиции на рынке и конкурировать с Samsung и Huawei.

Продажи iPhone 16E начнутся 28 февраля, а предварительный заказ будет доступен уже на следующий день. Этот смартфон обещает стать популярным среди пользователей, нуждающихся в мощных функциях, но не готовых переплачивать за дополнительные камеры или другие излишества.

Напомним, ранее мы писали о том, что для бета-тестеров заработала новейшая функция Apple по предотвращению краж: блокировка активации для компонентов iPhone.

Читайте также: