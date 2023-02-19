Померла у камері: археологи знайшли тіло жінки у позі ембріона

В Англії 500 років по тому у підземеллі напівзруйнованої церкви знайшли останки, які, як вважають, належать ігумені, похованій у незвичний спосіб. Хоча експерти не мають повної впевненості, що це тіло належить саме леді Герман, датування останків тісно пов'язане з історичними записами.

Про це пише Science Alert.

Життя, проведене в чотирьох стінах в одиночній камері, може здатися обмежувальним з сучасного погляду, але багато жінок-мирянок у минулі століття добровільно погоджувалися на життя в ізоляції, щоб уникнути соціальної та фінансової залежності.

Судячи зі скелетних решток, останні роки життя пані Герман були позначені трагічною хворобою.

Жінка, схоже, мала септичний артрит або інфекції суглобів, а також запущений венеричний сифіліс.

Однією з найцікавіших частин відкриття було те, як знайшли тіло леді Герман. Її поховання біля вівтаря церкви свідчить про те, що вона була жінкою високого статусу, але положення її тіла незвичне для того часу.

Її скелет був згорнутий у позі ембріона, коліна притиснуті до грудей, а руки обхоплені навколо тулуба. Цілком ймовірно, що так жінка просто померла у своїй камері.

Крім того, ембріональна позиція могла бути пов'язана з артритом жінки або тісним похованням, в якому її знайшли. Попри те, що вона не була похована в труні, 75% скелета леді Герман залишилися неушкодженими при повторному відкритті.

Раніше вчені виявили дві 3000-річні мумії у позі ембріона на Зовнішніх Гебридських островах Шотландії.

А у Єгипті знайшли мумію хлопчика з 49 амулетами, прикрашеними різними зображеннями. Всі деталі були зроблені із золота. Зазначається, що дитина померла близько 2 300 років тому. Через величезну кількість прикрас мумію прозвали "золотим хлопчиком".

У Єгипті археологи знайшли 20 непограбованих саркофагів із муміями

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