Вчені зустріли акулу, що світиться в темряві (відео)

Ніколи раніше науковці не спостерігали біолюмінесценцію (здатність живих організмів світитися) у таких великих хребетних.

Вчені виявили три види глибоководних акул, що світяться у темряві, повідомили морські біологи з Бельгії та Нової Зеландії, що вивчають морських істот у тому регіоні.

Про це пише видання The Guardian.

За словами співавтора дослідження, біолога з Католицького університету Лувена в Бельгії Жерома Маллефета, кайтфінові акули були для нього "одним зі Святих Ґраалей", вчений мріяв зустріти колись цього гігантського біолюмінесцентного хижака.

Команда вчених перебувала на борту рибальського дослідницького судна за 1,5 тисячі кілометрів від Нової Зеландії. Вони використовували тралову сітку комерційного масштабу для вивчення видів, що у сутінковій зоні океану, на глибині близько 800 метрів.

Попередні дослідження в цих водах не раз виловлювали кайтфінових акул, проте Маллефет став першим, кому вдалося акуратно перевести акул до затемненого приміщення. Приглушивши світло, він побачив, як тіла живих акул мерехтять синьо-зеленим світлом.

Біолюмінесценція - поширене явище серед дрібних морських мешканців, але це перший випадок, коли його виявили у такого великого виду, як чорна акула.

Її розмір сягає 180 сантиметрів, і тепер це найбільший представник люмінесцентних хребетних, відомий вченим.

За словами дослідників, люмінесцентні ділянки в акул розташовані уздовж черева, боків та на спинному плавці.

Знизу акули добре виділяються на тлі яскравої поверхні води, що робить їх беззахисними перед хижаками або іншими загрозами, що перебувають під ними. Дослідники припустили, що люмінесцентне черево допомагає їм маскуватися від загроз, які можуть вдарити знизу.

Раніше американські дослідники з'ясували, що сині кити споживають до 10 мільйонів шматочків мікропластику щодня.

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