Ученые встретили светящуюся акулу в темноте (видео)

Никогда раньше ученые не наблюдали биолюминесценцию (способность живых организмов светиться) у таких крупных позвоночных.

Ученые обнаружили три вида светящихся в темноте глубоководных акул, сообщили морские биологи из Бельгии и Новой Зеландии, изучающие морских существ в этом регионе.

Об этом пишет издание The Guardian.

По словам соавтора исследования, биолога из Католического университета Лувена в Бельгии Жерома Маллефета, кайтфиновые акулы были для него "одним из Святых Граалей", ученый мечтал встретить когда-то этого гигантского биолюминесцентного хищника.

Команда ученых находилась на борту рыболовного исследовательского судна в 1,5 тысячах километров от Новой Зеландии. Они использовали траловую сетку коммерческого масштаба для изучения видов, находящихся в сумеречной зоне океана, на глубине около 800 метров.

Предыдущие исследования в этих водах не раз вылавливали кайтфиновые акулы, однако Маллефет стал первым, кому удалось аккуратно перевести акул в затемненное помещение. Приглушив свет, он увидел, как тела живых акул мерцают сине-зеленым светом.

Биолюминесценция – распространенное явление среди мелких морских обитателей, но это первый случай, когда его обнаружили у такого большого вида, как черная акула.

Ее размер достигает 180 сантиметров, и теперь это самый большой представитель люминесцентных позвоночных, известный ученым.

По словам исследователей, люминесцентные участки в акул расположены вдоль брюха, боков и на спинном плавнике.

Снизу акулы хорошо выделяются на фоне яркой поверхности воды, что делает их беззащитными перед находящимися под ними хищниками или другими угрозами. Исследователи предположили, что люминесцентное брюхо помогает им маскироваться от угроз, которые могут ударить снизу.

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