Як може зникнути наш Всесвіт: п’ять сценаріїв

Наш Всесвіт з'явився 13,8 млрд років тому внаслідок Великого вибуху. Він почав розширюватися, матерія в ньому почала остигати і з'явилися перші зірки та галактики.

Однак Всесвіт досі розширюється, і вчені вважають, що за цим процесом стоїть таємнича темна енергія. Але чи може статися настільки масштабна катастрофа, що Всесвіт зникне? Вчені вважають, що це може статися і станеться ця подія набагато раніше, ніж усі припускають.

Видання New Atlas зібрало 5 популярних теорій про те, як і коли може зникнути наш Всесвіт.

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Велике замерзання

Одна з теорій смерті Всесвіту, яка називається Велике замерзання, припускає, що темна енергія вічно сприятиме розширенню Всесвіту. Але врешті-решт на нього чекає повільна смерть, яка розтягнеться на період, який навіть складно уявити.

Приблизно через 100 трильйонів років у космосі залишаться лише білі карлики, нейтронні зірки та чорні діри. Через кількість років, яку можна уявити, як одиницю з 43 нулями, у космосі залишаться лише чорні діри. І вже через кількість років, яку можна уявити, як одиницю, за якою йдуть 100 нулів, зникнуть і чорні діри.

Після цього у Всесвіті ніколи нічого не відбуватиметься і нічого більше не з'явиться. Настане повний морок і холод.

Велике розривання

Ще одна теорія під назвою Великий розрив говорить, що смерть Всесвіту настане набагато раніше. Відповідно до цієї теорії, темна енергія не просто розширюватиме Всесвіт, а зрештою, розірве на частини саму матерію.

Велике стискання

Коли обговорюються можливі сценарії смерті Всесвіту, багато вчених схиляються до перших двох варіантів. Але є теорія, яка називається Велике стискання і говорить, що Всесвіт може знову повернутися до початкового стану, тобто стиснеться до неймовірно малого розміру.

Великий відскок

Вчені вважають, що в цьому разі відбудеться новий Великий вибух і Всесвіт знову почне розширюватися, наповнюючись усіма його складовими об'єктами. Але, згідно з цією теорією, смерть Всесвіту та його відродження будуть нескінченною низкою подій.

Великий вибух

Остання теорія може бути найтривожнішою зі всього списку, оскільки смерть Всесвіту може наступити буквально будь-якої миті. Ця теорія називається гіпотезою про розпад помилкового вакууму або Великий вибух.

Відповідно до законів фізики, будь-яка система намагається стати стабільною. Для цього вона переходить зі стану з високою енергією до стану з нижчою енергією, поки не стабілізується в мінімальному з можливих енергетичних станів. Для квантових полів це їхній вакуумний стан.

Раніше стало відомо, що вчені відкрили нову екзопланету. Планета обертається навколо тьмяного червоного карлика Ross 508 і робить оберт навколо зірки за майже 11 днів. Сама ж зірка перебуває на відстані 36,5 світлових років від Землі.

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