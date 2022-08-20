Как может исчезнуть наша Вселенная: пять сценариев

Наша Вселенная появилась 13,8 млрд лет назад в результате Большого взрыва. Он начал расширяться, материя в нем начала остывать и появились первые звезды и галактики.

Однако Вселенная все еще расширяется, и ученые считают, что за этим процессом стоит таинственная темная энергия. Но может ли произойти столь масштабная катастрофа, что Вселенная исчезнет? Ученые считают, что это может произойти и произойдет это событие гораздо раньше, чем все предполагают.

Издание New Atlas собрало 5 популярных теорий о том, как и когда может исчезнуть наша Вселенная.

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Большое замерзание

Одна из теорий смерти Вселенной, которая называется Большое замерзание, предполагает, что темная энергия будет вечно способствовать расширению Вселенной. Но в конце концов, его ждет медленная смерть, которая растянется на период, который даже сложно представить.

Приблизительно через 100 триллионов лет в космосе останутся только белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры. Через количество лет, которое можно представить как единицу с 43 нулями, в космосе останутся только черные дыры. И уже через количество лет, которое можно представить, как единицу, за которой следуют 100 нулей, исчезнут и черные дыры.

После этого во Вселенной никогда ничего не будет происходить и больше ничего не появится. Наступит полный мрак и холод.

Большой разрыв

Еще одна теория под названием Большой разрыв говорит, что смерть Вселенной наступит гораздо раньше. Согласно этой теории, темная энергия не просто будет расширять Вселенную, а в конце концов разорвет на части саму материю.

Большое сжатие

Когда обсуждаются возможные сценарии смерти Вселенной, многие ученые склоняются к первым двум вариантам. Но есть теория, которая называется Великое сжатие и говорит, что Вселенная может снова вернуться к исходному состоянию, то есть сожмется до невероятно малого размера.

Большой отскок

Ученые считают, что в этом случае произойдет новый Большой взрыв и Вселенная снова начнет расширяться, наполняясь всеми его составляющими объектами. Но, согласно этой теории, смерть Вселенной и ее возрождение будут бесконечным рядом событий.

Большой взрыв

Последняя теория может быть самой тревожной из всего списка, поскольку смерть Вселенной может наступить буквально в любой момент. Эта теория называется гипотезой о распаде ложного вакуума или Большом взрыве.

Согласно законам физики, любая система пытается стать стабильной. Для этого она переходит из состояния с высокой энергией в состояние с более низкой энергией, пока не стабилизируется в минимальном из возможных энергетических состояний. Для квантовых полей это их вакуумное состояние.

Ранее стало известно, что ученые открыли новую экзопланету. Планета вращается вокруг тусклого красного карлика Ross 508 и делает оборот вокруг звезды почти за 11 дней. Сама же звезда находится в 36,5 световых лет от Земли.

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