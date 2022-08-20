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В Чернигове на территории школы нашли тело несовершеннолетнего

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В Чернигове на территории школы нашли тело несовершеннолетнего

Фото: Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

Возле технического помещения на территории одной из черниговских школ обнаружили умершим несовершеннолетнего.

Сообщение в полицию поступило накануне.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа и руководство Черниговского райуправления полиции.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, погибший – подопечный Учебно-реабилитационного центра №2 ЧМР.

Ранее стало известно, что в Одесской области спасатели обнаружили утопленника, поиски которого длились два дня.

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