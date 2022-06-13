Вчені знайшли екзопланету вчетверо більшу від Землі

Японські вчені за допомогою телескопа "Субару" виявили "супер-землю" — планету, яку назвали Ross 508b.

Планета обертається навколо тьмяного червоного карлика Ross 508 і робить оберт навколо зірки за майже 11 днів. Сама ж зірка перебуває на відстані 36,5 світлових років від Землі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Нова планета Ross 508b, яку відкрили вчені, перебуває в зоні проживання своєї зірки, тьмяного червоного карлика. Це область навколо зірки, де не надто спекотно, або не надто холодно, щоб там потенційно могло зародитися життя. Але вчені вважають, що попри це, на цій планеті ймовірніше немає життя у тому вигляді, в якому ми його знаємо.

Екзопланета Ross 508b вчетверо більша від Землі і робить повний оберт навколо зірки Ross 508 за майже 11 днів. Для порівняння: Земля обертається навколо Сонця за 365 днів.

Нагадаємо, вчені за допомогою нейромережі ExoMiner відкрили 301 екзопланету. Вони поповнили список із 4569 планет, що обертаються навколо далеких зірок, і вже були відомі вченим.

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