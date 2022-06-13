Підготовка України до вступу в ЄС була задовго до вторгнення Росії – Боррель

Підготовка України до вступу в ЄС була задовго до вторгнення Росії – Боррель

Він наголосив, що Україна є близькою за цінностями, історією та культурою.

Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії Україна проводила реформи та готувалася до членства в Євросоюзі. Тому ЄС може відкрити перспективу такого членства для України.

Про це заявив верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Європейська служба зовнішніх дій.

"Я переконаний, що Україна має європейську культуру, і що ЄС може розширюватися. Україна, зі своїми цінностями, культурою і історією, готувалася одного дня приєднатися до Європи шляхом реформ, до того, як вдерлася Росія. Десять років тому у Салоніках ми пообіцяли європейське майбутнє Західним Балканам. Деякі з них досягнуть успіху, деякі – ні. Що станеться, якщо ми зробимо те саме (відкриття перспективи – ред.) для України?", - зазначив він.

Нагадаємо, Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата у члени ЄС.

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