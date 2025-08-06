Чому не можна купувати розрізані кавуни

Кавун / © Associated Press

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У серпні починається сезон кавунів. Проте потрібно знати, як вибрати солодку та соковиту ягоду.

Не варто купувати кавуни у розрізаному вигляді, адже вони є гарним живильним середовищем, оскільки складаються здебільшого із цукрів та вологи.

Краще купити цілий кавун, в домашніх умовах його помити та бути впевненим у тому, що з ним все гаразд.

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Також не варто купувати кавун із тріщинами, адже до тріщин так само можуть проникнути мікроорганізми.

Кавуни потрібно не лише ретельно мити перед вживанням, а й зберігати у місцях, захищених від комах та гризунів. І зберігаючи кавун потрібно використовувати чисту упаковку — контейнер для харчових продуктів чи поліетилен.

Яка небезпека для здоров’я

Ніхто не гарантує безпеки. Ви не знаєте, чи помили кавун і ніж перед розрізанням, чи дотримується продавець елементарної гігієни.

Підвищений ризик нітратів. Продавці розрізають кавуни навпіл не тільки тоді, коли плоди дуже великі. Так роблять іноді ще й у тих випадках, коли хочуть показати його яскраву м’якоть. Але кавун з яскравим гладеньким зрізом може містити небезпечну кількість нітратів. Це особливо шкідливо для дітей.

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Важливо: зберігайте розрізаний кавун у холодильнику не довше доби.

Раніше ми писали, які ознаки допоможуть вибрати солодкий кавун. Більше про це читайте у новині.