- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 407
- Час на прочитання
- 1 хв
Чому не можна купувати розрізані кавуни
Вживання нарізаних кавунів із магазинів або ринків може бути серйозним ризиком для здоров’я.
У серпні починається сезон кавунів. Проте потрібно знати, як вибрати солодку та соковиту ягоду.
Не варто купувати кавуни у розрізаному вигляді, адже вони є гарним живильним середовищем, оскільки складаються здебільшого із цукрів та вологи.
Краще купити цілий кавун, в домашніх умовах його помити та бути впевненим у тому, що з ним все гаразд.
Також не варто купувати кавун із тріщинами, адже до тріщин так само можуть проникнути мікроорганізми.
Кавуни потрібно не лише ретельно мити перед вживанням, а й зберігати у місцях, захищених від комах та гризунів. І зберігаючи кавун потрібно використовувати чисту упаковку — контейнер для харчових продуктів чи поліетилен.
Яка небезпека для здоров’я
Ніхто не гарантує безпеки. Ви не знаєте, чи помили кавун і ніж перед розрізанням, чи дотримується продавець елементарної гігієни.
Підвищений ризик нітратів. Продавці розрізають кавуни навпіл не тільки тоді, коли плоди дуже великі. Так роблять іноді ще й у тих випадках, коли хочуть показати його яскраву м’якоть. Але кавун з яскравим гладеньким зрізом може містити небезпечну кількість нітратів. Це особливо шкідливо для дітей.
Важливо: зберігайте розрізаний кавун у холодильнику не довше доби.
Раніше ми писали, які ознаки допоможуть вибрати солодкий кавун. Більше про це читайте у новині.