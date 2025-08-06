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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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163
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Світоліна програла експершій ракетці світу в чвертьфіналі турніру в Монреалі

Еліна останньою з українок вибула з престижних змагань у Канаді.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№13 WTA) не змогла вийти до півфіналу на турнірі WTA 1000 в канадському Монреалі.

У чвертьфіналі 30-річна уродженка Одеси програла експершій ракетці світу японці Наомі Осаці (№49 WTA) – 2:6, 2:6.

Матч тривав 1 годину 9 хвилин. Еліна 2 рази подала навиліт, припустилась 4 подвійних помилок і реалізувала 1 з 5 брейкпойнтів.

Цікаво, що Світоліна зазнала п'ятої поразки у восьми поєдинках проти Осаки.

Еліна була останньою представницею України на турнірі в Монреалі.

Раніше стадію 1/4 фіналу також не зуміла подолати Марта Костюк (№28 WTA), яка знялася під час матчу з представницею Казахстану Оленою Рибакіною (№12 WTA) через травму.

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