Костюк знялася під час чвертьфіналу турніру в Монреалі: що стало причиною

Марта Костюк / © Associated Press

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Українська тенісистка Марта Костюк (№28 WTA) не зуміла вийти до півфіналу на турнірі WTA 1000 в канадському Монреалі.

23-річна уродженка Києва знялася під час чвертьфінального матчу з представницею Казахстану Оленою Рибакіною (№12 WTA).

Після двох програних геймів на старті поєдинку Марта взяла медичний таймаут через проблеми з правим зап'ястям. Незважаючи на пошкодження, українка вирішила продовжити боротьбу.

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Перший сет закінчився поразкою Костюк з рахунком 1:6. Під час другої партії, за рахунку 1:2 на користь суперниці, українка достроково знялася з матчу через травму зап'ястя.

Після вильоту Марти на турнірі в Монреалі продовжує виступи одна українка – Еліна Світоліна (№13 WTA), яка у чвертьфіналі зустрінеться з експершою ракеткою світу японкою Наомі Осакою (№49 WTA). Це матч відбудеться в ніч проти 6 серпня за київським часом.