Костюк здобула вольову перемогу і вийшла до чвертьфіналу турніру в Монреалі

Марта Костюк / © Associated Press

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Українська тенісистка Марта Костюк (№28 WTA) вийшла до чвертьфіналу на турнірі WTA 1000 в канадському Монреалі.

В 1/8 фіналу 23-річна уродженка Києва здобула вольову перемогу над американкою Маккартні Кесслер (№32 WTA) – 5:7, 6:3, 6:3.

Українка один раз подала навиліт, припустилася 10 подвійних помилок і реалізувала 5 з 20 брейкпойнтів.

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Костюк уперше вийшла до чвертьфіналу турніру в Монреалі. Загалом Марта вчетверте у кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу на рівні WTA 1000.

У чвертьфіналі суперницею Костюк стане переможниця матчу між українкою Даяною Ястремською (№35 WTA) та представницею Казахстану Оленою Рибакіною (№12 WTA).

Раніше повідомлялося, що перша ракетка України Еліна Світоліна (№13 WTA) менш ніж за годину розгромила "нейтральну" росіянку Анну Калінську (№31 WTA) та вийшла до 1/8 фіналу турніру в Монреалі, де зіграє проти американки Аманди Анісімової (№7 WTA).