Костюк одержала волевую победу и вышла в четвертьфинал турнира в Монреале

Марта Костюк / © Associated Press

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Украинская теннисистка Марта Костюк (№28 WTA) вышла в четвертьфинал на турнире WTA 1000 в канадском Монреале.

В 1/8 финала 23-летняя уроженка Киева одержала волевую победу над американкой Маккартни Кесслер (№32 WTA) – 5:7, 6:3, 6:3.

Украинка один раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 20 брейк-пойнтов.

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Костюк впервые вышла в четвертьфинал турнира в Монреале. В целом Марта четвертый раз в карьере сыграет в 1/4 финала на уровне WTA 1000.

В четвертьфинале соперницей Костюк станет победительница матча между украинкой Даяной Ястремской (№35 WTA) и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (№12 WTA).

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина (№13 WTA) менее чем за час разгромила "нейтральную" россиянку Анну Калинскую (№31 WTA) и вышла в 1/8 финала турнира в Монреале, где сыграет против американки Аманды Анисимовой (№7 WTA).