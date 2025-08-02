Сенат идет на каникулы, не приняв санкции против РФ: теперь все в руках Трампа

Сенат США / © Unsplash

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Сенат США собирается уходить на летние каникулы так и не приняв законопроект о введении санкций против России. Тем самым президенту США Дональду Трампу предоставляется исключительное право самостоятельно решать, вводить ли обещанные санкции против России или нет.

Об этом пишет The Hill.

Недавно Трамп заявил, что сокращает срок введения новых санкций против РФ до 10-12 дней. Как отмечает издание, этот срок должен завершиться до 8 августа, если кремлевский диктатор Владимир Путин не согласится на перемирие.

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Также от новых пошлин может пострадать не только Россия, но и страны, покупающие у нее нефть. Издание указывает, что в качестве предупреждения глава Белого дома объявил о введении 25% тарифов против Индии, являющейся одним из главных импортеров российских энергоносителей. Примечательно, что в законопроекте Конгресса США предлагалось ввести вторичные пошлины в размере 500%.

Указывается, что хотя сенаторы и выступают за поддержку Украины и хотели, чтобы законопроект был принят до того, как они уйдут на месяц на каникулы, по крайней мере до конца лета теперь решение о целесообразности введения санкций против России остается полностью в руках Трампа.

«Я думаю, что он будет очень осторожен в своих действиях. Но я думаю, что он явно разочарован Путиным и сейчас начинает признавать, что многие были правы», — сказал сенатор, республиканец от штата Южная Дакота Майк Раундс.

Как отмечает издание, демократы скептичны по поводу того, что Трамп накажет Путина, даже несмотря на то, что он все больше разочаровывается из-за нежелания главы Кремля согласиться на перемирие.

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Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, являющийся соавтором законопроекта о санкциях вместе с сенатором от Республиканской партии Линдси Грэмом, заявил, что будет считать победой, если Трамп введет даже пятую часть предложенных в документе ограничений.

«В нашем законопроекте мы предлагаем 500% (пошлины — ред.). Если это будет 250%, я смогу с этим смириться. Даже если это будет 100%, может быть. Но вы должны ввести жесткие санкции, которые остановят их от подкормки российской военной машины», — сказал Блюменталь.

Сенаторша от Демократической партии Джин Шахин указала на 25% пошлины Трампа против Индии как еще одно свидетельство влияния на РФ.

«Очевидно, что Индия обратила на это внимание. Я считаю положительным прогрессом, что президент ищет способы оказывать большее давление на Россию», — рассказала Шахин.

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Грэм сказал, что Трамп «принял теорию дела» — преследовать страны, которые покупают российскую нефть и не оказывают помощи Украине.

«Я думаю, что законопроект, как вы говорите, дает ему рычаги влияния, и мы ведем конструктивные переговоры, следите за развитием событий», — добавил Грэм.

Напомним, из-за угроз президента США Дональда Трампа ввести новые санкцияи против Москвы и стран, покупающих ее энергоносители, российский рубль упал на 4,3% в период 24-30 июля. Аналитики рынка прогнозируют, что российская валюта ослабнет на 20% в ближайшие 12 месяцев.