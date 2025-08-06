Почему нельзя покупать разрезанные арбузы

Арбуз / © Associated Press

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В августе начинается сезон арбузов. Однако нужно знать, как выбрать сладкую и сочную ягоду.

Не стоит покупать арбузы в разрезанном виде, ведь они содержат хорошую питательную среду, поскольку состоят в основном из сахаров и влаги.

Лучше купить целый арбуз, в домашних условиях его помыть и быть уверенным в том, что с ним все хорошо.

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Также не стоит покупать арбуз с трещинами, ведь в трещины также могут проникнуть микроорганизмы.

Арбузы нужно не только тщательно мыть перед употреблением, но и хранить в защищенных от насекомых и грызунов местах. И, сохраняя арбуз, нужно использовать чистую упаковку — контейнер для пищевых продуктов или полиэтилен.

Какая опасность для здоровья

Никто не гарантирует безопасность. Вы не знаете, помыли ли арбуз и придерживается ли продавец элементарной гигиены.

Повышенный риск нитратов. Продавцы разрезают арбузы пополам не только тогда, когда плоды очень большие. Так поступают иногда еще и в тех случаях, когда хотят показать его яркую мякоть. Однако арбуз с ярким гладким срезом может содержать опасное количество нитратов. Это особенно вредно для детей.

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Важно: храните разрезанный арбуз в холодильнике не дольше суток.

Ранее мы писали, какие признаки помогут выбрать сладкий арбуз. Больше об этом читайте в новости.