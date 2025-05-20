День ангела 20 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 20 травня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 20 травня

20 травня 2025 року привітайте з іменинами Олександра, Олексія.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає сміливим, працелюбним.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “помічник”. В дитинстві добрий, щирий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, дружелюбним.

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День ангела 20 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 20 травня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч — оберігав від бід, надихав на добрі вчинки й допомагав знаходити світло навіть у найтемніші дні. Нехай твоє серце буде сповнене теплом, а життя — добром і любов’ю.

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У День твого ангела хочу побажати, щоб у твоїй душі завжди панував мир, а в серці — віра й надія. Нехай святе ім’я, яке ти носиш, стане символом сили, натхнення та добра. Нехай твій ангел-охоронець веде тебе правильним шляхом і береже від усього злого.

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З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель підтримує тебе у кожному кроці, дарує сили в труднощах, радість у щоденності та щастя, яке надихає жити. Бажаю, щоб добрі люди завжди були поруч, а твої мрії знаходили шляхи до здійснення.

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Нехай у цей світлий день твій ангел-охоронець торкнеться твого серця своїм крилом і подарує спокій, гармонію та духовну рівновагу. Нехай він захищає тебе в дорозі життя, дарує мудрість у рішеннях і оберігає від зневіри. Вітаю з Днем ангела!

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З Днем ангела! Бажаю тобі міцного здоров’я, душевного затишку й впевненості в завтрашньому дні. Хай твій ангел завжди тримає тебе за руку й веде до щасливої долі.