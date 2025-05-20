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Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби — Генштаб оновив дані
Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 20 травня склали 975 800 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1030 загарбників.
Про це повідомив Генштаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 20.05.25 орієнтовно склали:
особовий склад — близько 975800 (+1030) осіб
танки — 10834 (+1)
бойові броньовані машини — 22567 (+5)
артилерійські системи — 28067 (+58)
РСЗВ — 1388 (+1)
засоби ППО — 1167
літаки — 372
гелікоптери — 336
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36621 (+118)
крилаті ракети — 3197
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 490938 (+105)
спеціальна техніка — 3894 (+2)
Нагадаємо, ЗСУ мають певні успіхи у Курській області. Зокрема, українські військові просунулися в районі Тьоткіно.