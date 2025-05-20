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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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53
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Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби — Генштаб оновив дані

Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
ЗСУ

ЗСУ / © Getty Images

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 20 травня склали 975 800 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1030 загарбників.

Про це повідомив Генштаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 20.05.25 орієнтовно склали:

  • особовий склад — близько 975800 (+1030) осіб

  • танки — 10834 (+1)

  • бойові броньовані машини — 22567 (+5)

  • артилерійські системи — 28067 (+58)

  • РСЗВ — 1388 (+1)

  • засоби ППО — 1167

  • літаки — 372

  • гелікоптери — 336

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36621 (+118)

  • крилаті ракети — 3197

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 490938 (+105)

  • спеціальна техніка — 3894 (+2)

Нагадаємо, ЗСУ мають певні успіхи у Курській області. Зокрема, українські військові просунулися в районі Тьоткіно.

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