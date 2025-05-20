ЗСУ просунулися у Курській області: карта ISW

Курська область / © ТСН.ua

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ЗСУ мають певні успіхи у Курській області. Так, вони просунулися в районі Тьоткіно.

Про це повідомляє ISW.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 травня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на південній околиці Тьоткіно (на південний захід від Глушково). При цьому російські мілблогери стверджували, що українські війська марно атакували в напрямку Тьоткіно та Нового Путі (на південний захід від Глушково та на схід від Тьоткіно).

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«Український військовий оглядач Костянтин Машовець 19 травня заявив, що північнокорейські війська більше не здійснюють наступів на Курському напрямку, а російські військові лише „епізодично“ розгортають їх на території Росії», — йдеться у звіті ISW.

Раніше ми писали про те, що Сили оборони організували нову операцію на Курщині. Вони скористалися ефектом несподіванки. За словами військового аналітика Олексія Гетьмана, коли Герасимов рапортував Путіну про те, що вони звільнили повністю Курську територію — це не відповідало дійсності. Але ЗСУ відійшли і вони зняли велику кількість сил та техніку.

«До 90 тисяч на відносно невеликій ділянці фронту їх було. І їх перемістили на Харківський, можливо Покровський напрямки. І от наші дії біля Тьоткіно, контрудар у відповідь», — відзначив Гетьман.

На кадрах можна побачити, що перед заходом української броньованої техніки там проїжджають сапери, які розміновують російські мінні поля.

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