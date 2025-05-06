Нова операція ЗСУ на Курщині: експерт розповів, як це вдалося

Курська операція / © ТСН.ua

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Сили оборони організували нову операцію на Курщині. Вони скористалися ефектом несподіванки.

Про це в ефірі «Radio NV» сказав Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ,

Експерт зауважив: коли Герасімов рапортував Путіну про те, що вони звільнили повністю Курську територію — це не відповідало дійсності. Але ЗСУ відійшли і вони зняли велику кількість сил та техніку.

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«До 90 тисяч на відносно невеликій ділянці фронту їх було. І їх перемістили на Харківський, можливо Покровський напрямки. І от наші дії біля Тьоткіно, контрудар у відповідь», — відзначив Гетьман.

На кадрах можна побачити, що перед заходом української броньованої техніки там проїжджають сапери, які розміновують російські мінні поля.

«Що найбільш цікаво — техніка для розмінування не є швидкісною. Але вона проїхала і все зробила. Це означає, що поблизу не було операторів російських дронів. Для росіян це ефект несподіванки», — додав Гетьман.

Раніше в ISW написали про те, що ЗСУ намагаються ізолювати російські підрозділи поблизу Тьоткіно та по всьому Глушковському району Курської області.