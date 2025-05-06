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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати домашній квас із цикорієм — рецепт

Домашній квас із цикорію у спеку допоможе втамувати спрагу, а приготувати його дуже легко.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Квас

Квас / © Credits

З цикорію можна приготувати смачний квас, який буде порятунком у спекотні дні.

Корінь цикорію є дуже цінним і в якості дієтичної добавки, адже має у складі природні антиоксиданти. Серед таких — інулін, інтибін, пектин. Антиоксиданти незамінні у процесі схуднення. Вони зміцнюють імунітет, виводять з організму токсини, поліпшують обмін речовин.

Приготування квасу із цикорію

Інгредієнти:

  • вода — 5 літрів

  • цикорій (напій «Ранок») — 2,5 столових ложки

  • лимонна кислота — 2 чайних ложки

  • цукор — 300 грамів

  • сухі дріжджі — 1,5 чайних ложки (якщо берете живі — 25-30 г)

Приготування:

  • Воду потрібно скип’ятити й додати до неї цикорій, цукор і лимонну кислоту.

  • Чекаєте, доки вода охолоне до 36-37 градусів і вводимо туди дріжджі.

  • Тоді накриваємо все кришкою, чекаємо 2-3 години.

  • Готовий квас перелити в чисті пластикові пляшки (без осаду), залишаючи по 5-6 см вільного простору. Перед закручуванням пляшку злегка здавити, щоб рідина виявилася біля самого горлечка. Це забезпечить відсутність доступу кисню. Підійдуть для зберігання квасу й скляні банки з капроновими кришками. Можна налити напій просто у графин, але тоді квас буде не таким газованим, а термін зберігання скоротитися максимум до двох діб.

Раніше ми писали, як приготувати квас з березового соку. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
28
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