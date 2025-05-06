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Как приготовить домашний квас с цикорием — рецепт
Домашний квас из цикория в жару поможет утолить жажду, а приготовить его очень легко.
Из цикория можно приготовить вкусный квас, который будет спасением в жаркие дни.
Корень цикория очень ценен и в качестве диетической добавки, ведь имеет в составе природные антиоксиданты. Среди таких — инулин, интибин, пектин. Антиоксиданты незаменимы в процессе похудения. Они укрепляют иммунитет, выводят из организма токсины, улучшают обмен веществ.
Приготовление кваса из цикория
Ингредиенты:
вода — 5 литров
цикорий (напиток «Ранок») — 2,5 столовых ложки
лимонная кислота — 2 чайных ложки
сахар — 300 граммов
сухие дрожжи — 1,5 чайных ложки (если берете живые — 25-30 г)
Приготовление:
Воду нужно вскипятить и добавить в нее цикорий, сахар и лимонную кислоту.
Ждете, пока вода охладится до 36-37 градусов и вводим туда дрожжи.
Потом накрываем все крышкой, ждем 2-3 часа.
Готовый квас перелить в чистые пластиковые бутылки (без осадка), оставляя по 5-6 см свободного пространства. Перед закручиванием бутылку слегка сдавить, чтобы жидкость оказалась у самого горлышка. Это обеспечит отсутствие доступа кислорода. Подойдут для хранения кваса и стеклянные банки с капроновыми крышками. Можно налить напиток в графин, но тогда квас будет не таким газированным, а срок хранения сократиться максимум до двух суток.
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