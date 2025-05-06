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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
28
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить домашний квас с цикорием — рецепт

Домашний квас из цикория в жару поможет утолить жажду, а приготовить его очень легко.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Квас

Квас / © Credits

Из цикория можно приготовить вкусный квас, который будет спасением в жаркие дни.

Корень цикория очень ценен и в качестве диетической добавки, ведь имеет в составе природные антиоксиданты. Среди таких — инулин, интибин, пектин. Антиоксиданты незаменимы в процессе похудения. Они укрепляют иммунитет, выводят из организма токсины, улучшают обмен веществ.

Приготовление кваса из цикория

Ингредиенты:

  • вода — 5 литров

  • цикорий (напиток «Ранок») — 2,5 столовых ложки

  • лимонная кислота — 2 чайных ложки

  • сахар — 300 граммов

  • сухие дрожжи — 1,5 чайных ложки (если берете живые — 25-30 г)

Приготовление:

  • Воду нужно вскипятить и добавить в нее цикорий, сахар и лимонную кислоту.

  • Ждете, пока вода охладится до 36-37 градусов и вводим туда дрожжи.

  • Потом накрываем все крышкой, ждем 2-3 часа.

  • Готовый квас перелить в чистые пластиковые бутылки (без осадка), оставляя по 5-6 см свободного пространства. Перед закручиванием бутылку слегка сдавить, чтобы жидкость оказалась у самого горлышка. Это обеспечит отсутствие доступа кислорода. Подойдут для хранения кваса и стеклянные банки с капроновыми крышками. Можно налить напиток в графин, но тогда квас будет не таким газированным, а срок хранения сократиться максимум до двух суток.

Ранее мы писали, как приготовить квас из березового сока. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
28
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