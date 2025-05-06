Квас / © Credits

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Из цикория можно приготовить вкусный квас, который будет спасением в жаркие дни.

Корень цикория очень ценен и в качестве диетической добавки, ведь имеет в составе природные антиоксиданты. Среди таких — инулин, интибин, пектин. Антиоксиданты незаменимы в процессе похудения. Они укрепляют иммунитет, выводят из организма токсины, улучшают обмен веществ.

Приготовление кваса из цикория

Ингредиенты:

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вода — 5 литров

цикорий (напиток «Ранок») — 2,5 столовых ложки

лимонная кислота — 2 чайных ложки

сахар — 300 граммов

сухие дрожжи — 1,5 чайных ложки (если берете живые — 25-30 г)

Приготовление:

Воду нужно вскипятить и добавить в нее цикорий, сахар и лимонную кислоту.

Ждете, пока вода охладится до 36-37 градусов и вводим туда дрожжи.

Потом накрываем все крышкой, ждем 2-3 часа.

Готовый квас перелить в чистые пластиковые бутылки (без осадка), оставляя по 5-6 см свободного пространства. Перед закручиванием бутылку слегка сдавить, чтобы жидкость оказалась у самого горлышка. Это обеспечит отсутствие доступа кислорода. Подойдут для хранения кваса и стеклянные банки с капроновыми крышками. Можно налить напиток в графин, но тогда квас будет не таким газированным, а срок хранения сократиться максимум до двух суток.

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