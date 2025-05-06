Не сідайте за кермо у такому стані: як організм вимагає відпочинку

Небезпека перевтоми за кермом / © Pixabay

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Тривалі поїздки за кермом без перерв можуть спровокувати міокімію — мимовільне посмикування повік, яке все частіше фіксують у водіїв. Як повідомляють експерти, це стан не є хворобою, але може стати першим сигналом організму про критичне перевтомлення.

Про це повідомило видання Gazeta.ua.

Міокімія виникає через перенапруження очей і нервової системи. Зазвичай симптом зникає після відпочинку, але при ігноруванні — триває тижнями. У рідкісних випадках вона переростає в міокімію обличчя, яка може бути пов’язана з неврологічними захворюваннями, зокрема розсіяним склерозом.

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Довге сидіння за кермом викликає:

напругу в м’язах шиї та голови, що провокує мігрень; стрибки тиску, запаморочення; зниження концентрації через зневоднення (особливо в спекоту).

Експерти радять:

Робити паузи кожні 2-3 години, рухатися під час зупинок.

Слідкувати за гідратацією (норма — 1,5-2 л води за день).

При відчутті «мурашок», або «черв’ячків» під шкірою — негайно зупинитися.

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