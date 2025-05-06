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Не сідайте за кермо у такому стані: як організм вимагає відпочинку
Якщо під час водіння у вас тремтить око — це сигнал організму. Медики пояснюють, чому це небезпечно та як уникнути серйозних наслідків.
Тривалі поїздки за кермом без перерв можуть спровокувати міокімію — мимовільне посмикування повік, яке все частіше фіксують у водіїв. Як повідомляють експерти, це стан не є хворобою, але може стати першим сигналом організму про критичне перевтомлення.
Про це повідомило видання Gazeta.ua.
Міокімія виникає через перенапруження очей і нервової системи. Зазвичай симптом зникає після відпочинку, але при ігноруванні — триває тижнями. У рідкісних випадках вона переростає в міокімію обличчя, яка може бути пов’язана з неврологічними захворюваннями, зокрема розсіяним склерозом.
Довге сидіння за кермом викликає:
напругу в м’язах шиї та голови, що провокує мігрень;
стрибки тиску, запаморочення;
зниження концентрації через зневоднення (особливо в спекоту).
Експерти радять:
Робити паузи кожні 2-3 години, рухатися під час зупинок.
Слідкувати за гідратацією (норма — 1,5-2 л води за день).
При відчутті «мурашок», або «черв’ячків» під шкірою — негайно зупинитися.
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