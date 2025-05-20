ВСУ продвинулись в Курской области: карта ISW

Курская область / © ТСН.ua

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ВСУ имеют определенные успехи в Курской области. Да, они продвинулись в районе Теткино.

Об этом сообщает ISW.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 19 мая, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на южной окраине Теткино (юго-западнее Глушково). При этом российские милблогеры утверждали, что украинские войска тщетно атаковали в направлении Теткино и Нового Пути (юго-западнее Глушково и восточнее Теткино).

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"Украинский военный обозреватель Константин Машовец 19 мая заявил, что северокорейские войска больше не совершают наступлений на Курском направлении, а российские военные только "эпизодически" разворачивают их на территории России", - говорится в отчете ISW.

Ранее мы писали о том, что Силы обороны организовали новую операцию на Курщине. Они воспользовались эффектом неожиданности.

«До 90 тысяч на относительно небольшом участке фронта их было. И их переместили на Харьковское, возможно, Покровское направления. И вот наши действия возле Теткино, ответный контрудар», — отметил Гетьман.

На кадрах можно увидеть, что перед мероприятием украинской бронированной техники там проезжают саперы, разминирующие российские минные поля.

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