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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Сколько окупантов попали в ад прошлых суток — Генштаб обновил данные

Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ВСУ

ВСУ / © Getty Images

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 20 мая составили 975 800 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1030 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 20.05.25 ориентировочно составили:

  • личный состав — около 975800 (+1030) человек

  • танки — 10834 (+1)

  • боевые бронированные машины — 22567 (+5)

  • артиллерийские системы — 28067 (+58)

  • РСЗО — 1388 (+1)

  • средства ПВО — 1167

  • самолеты — 372

  • вертолеты — 336

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 36621 (+118)

  • крылатые ракеты — 3197

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 490938 (+105)

  • специальная техника — 3894 (+2)

Напомним, ВСУ имеют определенные успехи в Курской области. В частности, украинские военные продвинулись в районе Теткино.

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