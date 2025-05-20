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Сколько окупантов попали в ад прошлых суток — Генштаб обновил данные
Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 20 мая составили 975 800 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1030 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 20.05.25 ориентировочно составили:
личный состав — около 975800 (+1030) человек
танки — 10834 (+1)
боевые бронированные машины — 22567 (+5)
артиллерийские системы — 28067 (+58)
РСЗО — 1388 (+1)
средства ПВО — 1167
самолеты — 372
вертолеты — 336
БПЛА оперативно-тактического уровня — 36621 (+118)
крылатые ракеты — 3197
корабли /катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 490938 (+105)
специальная техника — 3894 (+2)
Напомним, ВСУ имеют определенные успехи в Курской области. В частности, украинские военные продвинулись в районе Теткино.