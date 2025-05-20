День ангела 20 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 20 мая, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 20 мая

20 мая 2025 года поздравьте с именинами Александра, Алексея.

Александр — древнегреческое происхождение, означает “защитник”. В детстве энергичный, подвижный. Во взрослом возрасте становится смелым, трудолюбивым.

Алексей — древнегреческое имя, переводится как “помощник”. В детстве добрый, искренний. Во взрослом возрасте становится целенаправленным, дружелюбным.

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День ангела 20 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 20 мая — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда был рядом — оберегал от бед, вдохновлял на добрые поступки и помогал находить свет даже в самые темные дни. Пусть твое сердце будет наполнено теплом, а жизнь — добром и любовью.

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В День твоего ангела хочу пожелать, чтобы в душе твоей всегда царил мир, а в сердце — вера и надежда. Пусть святое имя, которое ты носишь, станет символом силы, вдохновения и добра. Пусть твой ангел-хранитель ведет тебя по правильному пути и бережет от всего злого.

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С Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель поддерживает тебя в каждом шагу, дарит силы в трудностях, радость в повседневности и счастье, вдохновляющее жить. Желаю, чтобы добрые люди всегда были рядом, а твои мечты находили пути к свершению.

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Пусть в этот светлый день твой ангел-хранитель коснется твоего сердца своим крылом и подарит покой, гармонию и духовное равновесие. Пусть он защищает тебя в пути жизни, дарит мудрость в решениях и оберегает от уныния. Поздравляю с Днем ангела!

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С Днем ангела! Желаю тебе крепкого здоровья, душевного уюта и уверенности в завтрашнем дне. Пусть твой ангел всегда держит тебя за руку и ведет к счастливой судьбе.