- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 104
- Час на прочитання
- 2 хв
День ангела 27 травня: кого та як вітати з іменинами
27 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 27 травня
27 травня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Феодору.
Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві спокійний, тихий, дружелюбний. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим, цілеспрямованим.
Феодора — давньогрецьке ім’я, перекладається як “божественний дар”. В дитинстві не терпить обмежень, частіше дружить з хлопчиками, любить бути в центрі уваги. В дорослому віці стає справжнім лідером в будь-якому колективі, принциповою та впертою.
День ангела 27 травня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від біди, наповнює життя світлом і дарує натхнення для нових звершень. Бажаю міцного здоров’я, радості в серці і безмежного добробуту.
***
З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди стоїть поруч, оберігаючи від негараздів і підтримуючи у будь-якій ситуації. Нехай душа буде спокійною, а кожен день наповнюється щастям і гармонією.
***
Сердечно вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб світло твого небесного покровителя осявало життєвий шлях, а всі мрії та задуми легко збувалися. Нехай у домі завжди панують мир, любов і теплі посмішки близьких.
***
З днем ангела! Нехай твій охоронний ангел невтомно пильнує твої кроки, допомагає в складні хвилини і надихає на добрі справи. Бажаю тобі радості, міцної віри у себе і справжнього внутрішнього щастя.
***
Від щирого серця вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе правильним шляхом, наповнює дні світлом і теплом, а життя буде сповнене яскравих моментів, добра та добробуту.