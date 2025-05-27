День ангела 27 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 27 травня, день ангела / © Pixabay

Реклама

Хто святкує день ангела 27 травня

27 травня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Феодору.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві спокійний, тихий, дружелюбний. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим, цілеспрямованим.

Феодора — давньогрецьке ім’я, перекладається як “божественний дар”. В дитинстві не терпить обмежень, частіше дружить з хлопчиками, любить бути в центрі уваги. В дорослому віці стає справжнім лідером в будь-якому колективі, принциповою та впертою.

Реклама

День ангела 27 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 27 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від біди, наповнює життя світлом і дарує натхнення для нових звершень. Бажаю міцного здоров’я, радості в серці і безмежного добробуту.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди стоїть поруч, оберігаючи від негараздів і підтримуючи у будь-якій ситуації. Нехай душа буде спокійною, а кожен день наповнюється щастям і гармонією.

***

Реклама

Сердечно вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб світло твого небесного покровителя осявало життєвий шлях, а всі мрії та задуми легко збувалися. Нехай у домі завжди панують мир, любов і теплі посмішки близьких.

***

З днем ангела! Нехай твій охоронний ангел невтомно пильнує твої кроки, допомагає в складні хвилини і надихає на добрі справи. Бажаю тобі радості, міцної віри у себе і справжнього внутрішнього щастя.

***

Реклама

Від щирого серця вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе правильним шляхом, наповнює дні світлом і теплом, а життя буде сповнене яскравих моментів, добра та добробуту.