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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
96
Время на прочтение
1 мин

День ангела 27 мая: кого и как поздравлять с именинами

27 мая 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Какой сегодня, 27 мая, день ангела

Какой сегодня, 27 мая, день ангела / © Pixabay

Кто празднует день ангела 27 мая

27 мая 2025 года поздравьте с именинами Ивана, Феодора.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве спокоен, тих, дружелюбен. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, неторопливым, целеустремленным.

Феодора — древнегреческое имя, переводится как “божественный дар”. В детстве не терпит ограничений, чаще дружит с мальчиками, любит быть в центре внимания. Во взрослом возрасте становится настоящим лидером в любом коллективе, принципиальным и упрямым.

День ангела 27 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 27 мая — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

День ангела 27 мая — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

Приветствую тебя с днем ангела!

***

С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда стоит рядом, оберегая от невзгод и поддерживая в любой ситуации. Пусть душа будет спокойна, а каждый день наполняется счастьем и гармонией.

***

Сердечно поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы свет твоего небесного покровителя озарял жизненный путь, а все мечты и замыслы легко сбывались. Пусть в доме всегда царят мир, любовь и теплые улыбки близких.

***

С днем ангела! Пусть твой охранный ангел без устали следит за твоими шагами, помогает в сложные минуты и вдохновляет на добрые дела. Желаю тебе радости, крепкой веры в себя и подлинного внутреннего счастья.

***

От всего сердца поздравляю с днем ангела!

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Дата публикации
Количество просмотров
96
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