- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 96
- Время на прочтение
- 1 мин
День ангела 27 мая: кого и как поздравлять с именинами
27 мая 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 27 мая
27 мая 2025 года поздравьте с именинами Ивана, Феодора.
Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве спокоен, тих, дружелюбен. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, неторопливым, целеустремленным.
Феодора — древнегреческое имя, переводится как “божественный дар”. В детстве не терпит ограничений, чаще дружит с мальчиками, любит быть в центре внимания. Во взрослом возрасте становится настоящим лидером в любом коллективе, принципиальным и упрямым.
День ангела 27 мая — душевные поздравления в прозе
Приветствую тебя с днем ангела!
***
С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда стоит рядом, оберегая от невзгод и поддерживая в любой ситуации. Пусть душа будет спокойна, а каждый день наполняется счастьем и гармонией.
***
Сердечно поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы свет твоего небесного покровителя озарял жизненный путь, а все мечты и замыслы легко сбывались. Пусть в доме всегда царят мир, любовь и теплые улыбки близких.
***
С днем ангела! Пусть твой охранный ангел без устали следит за твоими шагами, помогает в сложные минуты и вдохновляет на добрые дела. Желаю тебе радости, крепкой веры в себя и подлинного внутреннего счастья.
***
От всего сердца поздравляю с днем ангела!