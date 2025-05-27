День ангела 27 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 27 мая, день ангела / © Pixabay

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Кто празднует день ангела 27 мая

27 мая 2025 года поздравьте с именинами Ивана, Феодора.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве спокоен, тих, дружелюбен. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, неторопливым, целеустремленным.

Феодора — древнегреческое имя, переводится как “божественный дар”. В детстве не терпит ограничений, чаще дружит с мальчиками, любит быть в центре внимания. Во взрослом возрасте становится настоящим лидером в любом коллективе, принципиальным и упрямым.

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День ангела 27 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 27 мая — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

Приветствую тебя с днем ангела!

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С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда стоит рядом, оберегая от невзгод и поддерживая в любой ситуации. Пусть душа будет спокойна, а каждый день наполняется счастьем и гармонией.

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Сердечно поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы свет твоего небесного покровителя озарял жизненный путь, а все мечты и замыслы легко сбывались. Пусть в доме всегда царят мир, любовь и теплые улыбки близких.

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С днем ангела! Пусть твой охранный ангел без устали следит за твоими шагами, помогает в сложные минуты и вдохновляет на добрые дела. Желаю тебе радости, крепкой веры в себя и подлинного внутреннего счастья.

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От всего сердца поздравляю с днем ангела!