Щоб ялинка довго стояла і не осипалася: що робити, чим поливати

Скільки може стояти ялинка, що робити, щоб ялинка не жовтіла, як подовжити її життя

Наближаються новорічні свята, тут і там починається продаж зимових красунь, а в будинках все далі якнайбільше спалахують святкові вогні. Однак, буває таке, що до важливої події, ялинка не завжди дотягує. Що потрібно зробити, щоб ялинка простояла якнайдовше

Скільки може простояти ялинка

Це насамперед залежить від її виду — може бути ялинка, сосна чи ялиця.

Найдовше простоїть ялиця — до двох неділь, стільки ж, або трохи менше, днів 12 простоїть сосна. А от ялина осипатиметься на десятий день.

Щоб ялинка довго простояла та не осипалася, важливо правильно "доглядати" за нею після купівлі.

Що робити з ялинкою після покупки

Цього ніхто практично не робить, але саме це допоможе зберегти довше ялинку зеленою — потрібно попросити продавця обрізати стовбур дерева. Або зробити це самому.

Якщо ялинка куплена заздалегідь, по можливості, дерево потрібно якнайдовше зберігати в прохолодному, холодному приміщенні — на балконі, в підвалі, коридорів, не заносити в тепле приміщення.

Ні в якому разі не ставити ялинку біля батареї, установлювати для прикрашання в якнайхолоднішому місці квартири чи кімнати.

Щоб ялинка знову ж таки не нагрівалася, не варто прикрашати її звичайними гірляндами — ліхтариками, краще використовувати світлодіодні.

Ялинка, сосна, ялиця простоїть довше, якщо поставити її у пісок, який потрібно періодично поливати. Замінити пісок можна гравієм або звичайною землею.

Що робити, щоб ялинка не жовтіла та довго простояла

Щоб подовжити життя ялинки її потрібно поливати. Найкраще для цього буде зробити розчин зі сіллю та цукром. Як варіант, можна скористатися аспірином, він так само уповільніть процес осипання гілок та допоможе довше милуватися символом свята.

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