Чтобы елка долго стояла и не осыпалась: что делать, чем поливать

Сколько может стоять елка, что делать, чтобы елка не желтела, как продлить ее жизнь

Приближаются новогодние праздники, здесь и там начинается продажа зимних красавиц, а в домах все больше вспыхивают праздничные огни. Однако бывает такое, что до важного события, елка не всегда дотягивает. Что нужно сделать, чтобы елка простояла как можно дольше

Сколько может простоять елка

Это, прежде всего, зависит от ее вида — может быть елка, сосна или пихта.

Дольше всего простоит пихта — до двух воскресений, столько же, или чуть меньше, дней 12, простоит сосна. А вот ель будет осыпаться на десятый день.

Чтобы елка долго простояла и не осыпалась, важно правильно "ухаживать" за ней после покупки.

Что делать с елкой после покупки

Этого никто практически не делает, но именно это поможет сохранить елку долгое время зеленой – нужно попросить продавца обрезать ствол дерева. Или сделать это самому.

Если елка куплена заранее, по возможности, дерево нужно дольше хранить в прохладном, холодном помещении — на балконе, в подвале, коридоре, не заносить в теплое помещение.

Ни в коем случае не ставить елку у батареи, устанавливать для украшения в самом холодном месте квартиры или комнаты.

Чтобы елка опять же не нагревалась, не стоит украшать ее обычными гирляндами – фонариками, лучше использовать светодиодные.

Елка, сосна, пихта простоит дольше, если поставить ее в песок, который нужно периодически поливать. Заменить песок можно гравием или обыкновенной землей.

Что делать, чтобы елка не желтела и долго простояла

Чтобы продлить жизнь елки, ее нужно поливать. Лучше всего для этого сделать раствором с солью и сахаром. Как вариант, можно воспользоваться аспирином, он также замедлит процесс осыпания иголок и поможет дольше любоваться символом праздника.

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