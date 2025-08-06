Зорепад Персеїди: коли і як побачити найвидовищніший метеорний дощ

Зорепад. / © ТСН.ua

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У ніч проти 13 серпня українці зможуть спостерігати в небі за метеорним потоком Персеїди. Цей зорепад відбувається щороку, коли Земля перетинає шлях уламків комети Свіфта-Туттля.

Про це повідомляє Space.com.

Персеїди є одним з візуально найвидовищніших метеорних потоків. Вони відомі тим, що породжують вогняні кулі, які яскраво освітлюють нічне небо. Саме ці спалахи жителі планети називають “зірками, що падають”.

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Зазначається, що ці метеоритні фрагменти часто розміром не більші за піщинки. Вони потрапляють до атмосфери Землі зі швидкістю до 59 кілометрів за секунду.

Втім, наголошують науковці, цьогорічне метеорне видовище має один важливий нюанс: місячне сяйво. Так, 80% освітленого Місяця зійде 12 серпня за кілька годин до півночі, та залишатиметься високо над південним горизонтом до світанку, затьмарюючи майже всі метеори, крім найяскравіших із них.

Метеорний потік Персеїди принесе до 100 зірок, що падають, на годину. Крім того, вони відомі ще й своїми довгими слідами, які вони залишають після себе у небі.

Нагадаємо, ми повідомляли про астрономічні події серпня 2025. Адже цей місяць традиційно є улюбленим місяцем для спостерігачів зоряного неба. Зокрема, найяскравішим видовищем стане зближення Венери й Юпітера — 12 серпня ці дві яскраві планети зійдуться на небі на мінімальній відстані, утворюючи ефектну пару.